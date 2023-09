Jovem iraniana Mahsa Amini e empresário Elon Musk entre nomeados para Prémio Sakharov

A lista de nove nomeações foi hoje conhecida numa reunião das comissões dos Assuntos Externos e do Desenvolvimento e da Subcomissão dos Direitos do Homem da assembleia europeia, na qual os grupos políticos apresentaram os seus escolhidos, sendo que cada nomeado deve ter o apoio de pelo menos 40 eurodeputados e cada parlamentar pode apoiar apenas um nome.

O grupo político Identidade e Democracia, criado na atual legislatura da assembleia europeia que começou em 2019 e que conta com 73 membros, escolheu o empresário norte-americano Elon Musk.

Por seu lado, as maiores bancadas políticas -- o Partido Popular Europeu e os Socialistas e Democratas -- escolheram Mahsa Amini, a jovem iraniana que morreu há um ano sob custódia da polícia depois de ter sido detida por não usar o véu adequadamente e violar os códigos de vestuário islâmicos.

Estes partidos elegeram também as mulheres do Irão e o movimento cívico que as representa, o Movimento Mulher, Vida, Liberdade.

Igual nomeação foi feita pelo grupo parlamentar Renovar a Europa.

Já a bancada dos Conservadores e Reformistas Europeus escolheu o povo pró-europeu da Geórgia e Nino Lomjaria, antigo defensor público georgiano, e os Verdes/Aliança Livre Europeia nomearam a ativista climática do Uganda Vanessa Nakate.

O Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde apontou as mulheres que lutam pelo aborto livre, seguro e legal, entre as quais as ativistas Justyna Wydrzynska na Polónia, Morena Herrera de El Salvador e Colleen McNichols dos Estados Unidos.

Outros 59 eurodeputados escolheram ativistas afegãos da educação, como Marzia Amiri, Parasto Hakim e Matiullah Wesa.

E ainda outros 43 parlamentares selecionaram a advogada e ativista dos direitos humanos Vilma Núñez de Escorcia e o monsenhor Rolando José Álvarez Lagos, da Nicarágua.

Esta lista de nove nomeados será sucedida por uma outra mais curta, com três nomes.

O vencedor será anunciado em outubro e a cerimónia de entrega do prémio terá lugar durante a sessão plenária de dezembro, na cidade francesa de Estrasburgo.

Em 2022, o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi atribuído ao povo ucraniano.