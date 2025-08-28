Jovem que matou candidato à presidência da Colômbia condenado a sete anos de prisão

O jovem "terá de passar sete anos detido num centro de cuidados especializado" para menores e não será transferido para uma prisão para adultos quando completar 18 anos, indicou a mesma fonte.

Miguel Uribe foi atingido na cabeça e morreu a 11 de agosto como consequência dos ferimentos causados pelos tiros.

Favorito da direita para a presidência de 2026, o senador, de 39 anos, foi atingido por duas balas na cabeça durante um comício em Bogotá em junho passado, e apesar de te passado por várias operações acabou por morrer.

Rapidamente preso, o jovem atirador, cuja identidade não foi revelada, foi acusado no início de agosto de "tentativa de assassínio" e "porte de armas ilegal".

Esses factos não puderam ser requalificados após a morte de Uribe, em virtude da lei colombiana, e o adolescente respondeu por tentativa de assassinato e não por homicídio.

O jovem é suspeito de ter agido a serviço de mandantes. No dia 5 de julho, a polícia colombiana anunciou a prisão do presumido organizador do atentado, José Arteaga Hernández, o chefe de um gangue criminoso da capital.

O advogado de Uribe, Victor Mosquera, apontou a responsabilidade de uma "organização estruturada" com "antecedentes de ataques contra os [líderes políticos] de direita".