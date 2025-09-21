Jovens e grupos sociais marcham na capital do Peru contra Governo e parlamento

A manifestação de sábado, organizada por grupos da `Geração Z` (nascidos entre 1997 e 2009), teve como lema "O povo levanta-se, dia do despertar peruano".

A marcha foi pacífica, embora tenham ocorrido alguns confrontos com a polícia, que utilizou gás lacrimogéneo para impedir o avanço da marcha em direção aos poderes executivo e legislativo.

Além disso, os participantes relataram nas redes sociais que foram impedidos de se juntar ao protesto pelas forças de segurança, que bloquearam o acesso ao centro do protesto, a Plaza San Martín, localizada no centro histórico da capital.

Cartazes com as palavras "Dina assassina" e "Fora todos" foram repetidos entre os manifestantes e foi pendurada no centro da praça uma enorme faixa com o slogan "Fujimorismo nunca mais".

Alberto Fujimori governou o Peru com mão de ferro entre 1990 e 2000, mas, perante a crescente oposição, fugiu para o Japão em novembro de 2000, país de onde é originária a família, tendo anunciado a renúncia à presidência por fax.

Detido e extraditado para o Peru durante uma visita ao Chile em 2007, Fujimori foi condenado dois anos depois a uma pena de 25 anos por crimes contra a humanidade, devido ao assassínio de 25 peruanos por esquadrões da morte na década de 1990, enquanto lutava contra os rebeldes comunistas do Sendero Luminoso.

Em dezembro de 2023, deixou a prisão graças a um indulto presidencial, concedido por motivos humanitários, alegadamente devido aos problemas respiratórios e neurológicos de Fujimori, incluindo paralisia facial.

Os manifestantes também exibiram faixas da manga (banda desenhada japonesa) `One Piece`, que já foi utilizada em protestos antigovernamentais no Nepal, França e Indonésia.

Os participantes da marcha foram diversos rejeitaram a proposta de reforma da segurança social, criticaram outras leis aprovadas pelo Governo e pelo Congresso, e denunciaram o aumento do crime organizado.

Os manifestantes exigiram ainda justiça pela morte de 49 pessoas durante os protestos realizados entre o final de 2022 e início de 2023, em confrontos com as forças de segurança.

A marcha acusou ainda Boluarte, os membros do Governo e os deputados de corrupção.

O protesto foi acompanhado por cerca de mil polícias, que impediram a entrada dos manifestantes no Palácio do Governo e no Congresso, ambos localizados no centro histórico de Lima, que se mantiveram fortemente vigiados.

"A Polícia do Peru está a realizar manobras de controlo durante as manifestações no centro histórico. Protegemos os cidadãos, garantindo a liberdade de expressão e a ordem pública", declarou a polícia na rede social X.