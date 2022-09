Jovens eleitores italianos sem saber em quem votar este fim de semana

Itália vai a votos este fim de semana com 40 por cento de indecisos e abstencionistas. Muitos deles são novos eleitores. A RTP falou com alguns destes jovens que criticam a falta de propostas para as novas gerações. A reportagem é da Fátima Marques Faria e Filipe Valente.