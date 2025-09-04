Jovens portugueses em Lviv para encontro com ucranianos promovido pela Comissão Europeia
Ataques russos em Lviv Foto: Reuters
18 jovens portugueses estão em Lviv, na Ucrânia, para um encontro com jovens ucranianos promovido pela Comissão Europeia. É a primeira edição do "Enlargement CEmp".
Esta manhã há um evento de cultura urbana e mais tarde vão visitar o Unbroken Center - centro de reabilitação para os feridos da guerra. É o maior espaço de cuidados médicos da região ocidental da Ucrânia.
O enviado especial da RTP, Pedro Oliveira Pinto, conta que a ansiedade já diminuiu. Os jovens chegaram ontem pouco depois de um ataque russo à cidade.
Este encontro é para assinalar os 40 anos da assinatura do tratado de adesão de Portugal à União Europeia.