Jovens portugueses em Lviv para encontro com ucranianos promovido pela Comissão Europeia

Ataques russos em Lviv Foto: Reuters

O alargamento da UE e a segurança da Europa são os temas centrais neste encontro de jovens.



Esta manhã há um evento de cultura urbana e mais tarde vão visitar o Unbroken Center - centro de reabilitação para os feridos da guerra. É o maior espaço de cuidados médicos da região ocidental da Ucrânia.



O enviado especial da RTP, Pedro Oliveira Pinto, conta que a ansiedade já diminuiu. Os jovens chegaram ontem pouco depois de um ataque russo à cidade.



Este encontro é para assinalar os 40 anos da assinatura do tratado de adesão de Portugal à União Europeia.

