Jovens portugueses em Lviv para encontro com ucranianos promovido pela Comissão Europeia

Ataques russos em Lviv Foto: Reuters

18 jovens portugueses estão em Lviv, na Ucrânia, para um encontro com jovens ucranianos promovido pela Comissão Europeia. É a primeira edição do "Enlargement CEmp".

O alargamento da UE e a segurança da Europa são os temas centrais neste encontro de jovens.

Esta manhã há um evento de cultura urbana e mais tarde vão visitar o Unbroken Center - centro de reabilitação para os feridos da guerra. É o maior espaço de cuidados médicos da região ocidental da Ucrânia.

O enviado especial da RTP, Pedro Oliveira Pinto, conta que a ansiedade já diminuiu. Os jovens chegaram ontem pouco depois de um ataque russo à cidade.

Este encontro é para assinalar os 40 anos da assinatura do tratado de adesão de Portugal à União Europeia.
