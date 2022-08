Jovens sonham com Lisboa a caminho de Santiago

Além da participação de jovens portugueses, está também prevista a presença de Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2022, e do cardeal António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima e enviado especial do Papa Francisco.O objetivo é “ativar a marca” JMJLisboa2023 nos jovens, num evento que terá também os símbolos da JMJ - a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani.Aos 12 mil jovens juntar-se-ão ainda 55 bispos de Espanha, Itália e Portugal, 370 sacerdotes e 400 que se dedicaram à “vida consagrada”.Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, prevendo-se a participação de centenas de milhares de jovens e do papa Francisco.As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.