Jubileu dos Jovens em Roma recebe 11 mil portugueses

João Clemente, diretor do Serviço de Juventude do Patriarcado de Lisboa revelou que "o processo de preparação foi muito frutuoso: mais do que irem fazer uma viagem a Roma, percebeu-se que houve muitos dinamismos que foram criados, de proximidade, de envolvência na comunidade, não só da angariação de fundos, mas mesmo a nível pastoral. E isso foi criando comunidade, grupo, e foi criando vários frutos no coração de cada jovem e aquilo. O que pretendemos é que a participação no Jubileu seja, de facto, um momento transformador em todos os jovens".







Sobre a expetativa queexiste sobre este primeiro grande encontro com o Papa Leão XIV frisou: "É uma expectativa muito grande, para o escutar, para perceber que palavra é que tem para dar aos jovens. Estávamos muito habituados ao Papa Francisco. Para muitos jovens foi o único Papa que conheceram na sua vida, ou em grande parte dela, foi um pontificado de 13 anos, era a referência que tinham. Penso que neste momento os jovens estão desejosos de conhecer o Papa Leão, de o ouvir, que desafios surgem, e isso só vamos saber depois de viver este Jubileu".

Pedro Carvalho, diretor do Departamento Nacional de Pastoral Juvenil, disse à agência Lusa que, bem como “o trabalho que foi realizado paróquia a paróquia, diocese a diocese, para a mobilização dos jovens, para eles serem peregrinos de esperança neste ano jubilar”.Segundo o responsável, que acompanhará os jovens sob o lema “A esperança em cada passo”,, “quer jubilares, quer da Jornada Mundial da Juventude”, e a delegação portuguesa estará “no top 5” das maiores presentes na capital italiana.Segundo o arcebispo Rino Fisichella, responsável da Santa Sé pelo Jubileu (Ano Santo celebrado a cada 25 anos), são esperados jovens peregrinos de 146 países, 68% da Europa.