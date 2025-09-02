Juiz bloqueia uso de tropas da Guarda Nacional em Los Angeles por Donald Trump

A Guarda Nacional, uma força armada de reserva, é mais frequentemente mobilizada durante catástrofes naturais e não para manter a ordem ou combater a criminalidade.

O governador Newsom já reagiu à decisão, escrevendo na rede social X que “DONALD TRUMP VOLTOU A PERDER”.





“Os tribunais concordam - a sua militarização das nossas ruas e o uso de militares contra cidadãos americanos é ILEGAL”, acrescentou.





DONALD TRUMP LOSES AGAIN.



The courts agree -- his militarization of our streets and use of the military against US citizens is ILLEGAL. pic.twitter.com/rDq1Li5fug — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 2, 2025



Trezentos soldados continuam em Los Angeles

Após LA e DC, Trump ameaça enviar tropas para Chicago

c/ agências

A deliberação surgecomo resposta a protestos contra as rusgas a imigrantes nessa cidade californiana.A atuação do presidente foi amplamente criticada, já que esta foi a primeira vez em 60 anos que um líder dos EUA mobilizou a Guarda Nacional de um Estado sem a autorização do governador responsável.Agora, o juiz Charles Breyer, de São Francisco, decidiu que o episódio não pode voltar a repetir-se e emitiu a ordem para o Tribunal Distrital da Califórnia do Distrito Norte.O caso levantou questões acerca da autoridade presidencial, especialmente por parte de democratas. A decisão judicial hoje anunciada chega em resposta a um processo de Gavin Newsom, governador democrata da Califórnia, contra Donald Trump por considerar que este destacou ilegalmente as tropas naquela cidade.O juiz concluiu que a Administração Trump usou tropas e veículos para estabelecer perímetros de segurança, bloquear o trânsito e controlar multidões., afirmou Charles Breyer.No decorrer do julgamento, os advogados do gabinete do procurador-geral da Califórnia tentaram demonstrar que as tropas desempenharam funções policiais - incluindo a detenção de duas pessoas - que desde logo não eram necessárias.Alertaram também que uma decisão a favor da Administração TrumpOs advogados da Administração Trump tentaram, por sua vez, demonstrar que as tropas agiram para proteger os agentes federais de ameaças e que atuaram dentro dos seus limites legais.A ordem do tribunal aplica-se apenas à mobilização da Guarda Nacional pela Administração Trump na Califórnia, não a nível nacional, edessa força de reserva que permanecem em Los Angeles.Los Angeles não foi um caso inédito. Em meados de agosto, sob o lema "tornar DC segura outra vez",durante um período de emergência de 30 dias.Trump justificou a decisão com o "crime, selvajaria, sujidade" e com "as mortes impiedosas de pessoas inocentes" que diz existirem em Washington DC.Já no final de agosto, a imprensa norte-americana avançou quepara intensificar a repressão contra o crime e a imigração.Na segunda-feira, milhares de manifestantes encheram as ruas perto do centro de Chicago, entoando cânticos e agitando cartazes em protesto contra as ameaças do presidente dos EUA.Tal como Los Angeles e Washington DC, também a cidade de Chicago é liderada por um autarca democrata.