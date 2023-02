Juiz da Nicarágua condena bispo católico a 26 anos

O magistrado-chefe do tribunal de apelações de Manágua, Octavio Ernesto Rothschuh, proferiu sexta-feira a sentença, considerada a mais longa dada a uma das figuras da oposição e críticos do governo do presidente do país, Daniel Ortega, nos últimos dois anos.

Rolando Álvarez foi preso em agosto, juntamente com outros padres e leigos.

Daniel Ortega, na noite de quinta-feira, antes do embarque dos prisioneiros no avião para Washington, disse que Rolando Álvarez não ia embarcar sem poder consultar outros bispos, algo que Ortega chamou de "uma coisa absurda".

O presidente disse que Álvarez, que estava em prisão domiciliária, foi levado para a prisão Modelo, nas proximidades.

A sentença estava marcada para a próxima semana.