Juiz dos EUA ordena fim de detenções indiscriminadas no sul da Califórnia

Também na sexta-feira, a juíza Maame E. Frimpong emitiu uma ordem separada que impede o Governo federal de restringir o acesso de advogados a um centro de detenção de imigrantes em Los Angeles.

Frimpong emitiu as ordens no dia seguinte a uma audiência em que grupos de defesa dos imigrantes argumentaram que o Governo estava a violar direitos fundamentais protegidos na Constituição.

Os grupos de apresentaram a ação na semana passada, acusando a administração do Presidente Donald Trump de perseguir sistematicamente pessoas de pele mais escura no sul da Califórnia, durante a repressão da imigração.

Os autores da ação incluem três imigrantes detidos e dois cidadãos norte-americanos, um dos quais foi detido apesar de ter mostrado a identidade aos agentes.

A secretária assistente do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Tricia McLaughlin, disse que "quaisquer alegações de que indivíduos tenham sido `alvos` da polícia devido à cor da pele são repugnantes e categoricamente FALSAS".

Num e-mail, McLaughlin acrescentou que "as operações de fiscalização são altamente direcionadas e os polícias fazem a devida diligência" antes de efetuarem detenções.

Também na sexta-feira, as autoridades federais de imigração disseram que prenderam cerca de 200 imigrantes suspeitos de estarem ilegalmente no país, em rusgas efetuadas um dia antes em duas quintas de canábis na Califórnia.

Numa das quintas, houve momentos de confronto com manifestantes, que estavam no exterior em protesto, e as autoridades durante a operação.

O Departamento de Segurança Interna informou num comunicado que as autoridades executaram mandados de busca criminal em Carpinteria e Camarillo, na Califórnia, na quinta-feira. Prenderam imigrantes suspeitos de estarem no país ilegalmente e adiantaram que havia também, pelo menos, 10 crianças imigrantes no local, segundo o comunicado.

O incidente ocorreu num momento em que os agentes federais de imigração aumentaram as detenções no sul da Califórnia em lavagens de automóveis, quintas e parques de estacionamento da Home Depot, alimentando o medo generalizado entre as comunidades imigrantes.

Há oficialmente 1,45 milhões pessoas de origem portuguesa a residir nos Estados Unidos, de acordo com o mais recente censo, de 2020.

No mais recente relatório dos Serviços de Imigração e Alfândegas, consta que 69 portugueses foram repatriados em 2024, um ligeiro aumento em relação a 2023 (mais nove).