Juíz federal dos EUA aprova acordo de direitos autorais de 1,2 mil milhões de euros com empresa de IA

O juiz do Tribunal Distrital dos EUA, William Alsup, emitiu a aprovação no tribunal federal de São Francisco na quinta-feira, depois que as duas partes trabalharem para abordar as suas preocupações sobre o acordo, que pagará aos autores e editores cerca de 3.000 dólares por cada um dos livros abrangidos pelo acordo. Mas este acordo não se aplica a obras futuras.

"Este é um acordo justo", disse Alsup, embora tenha acrescentado que distribuí-lo a todas as partes será "complicado".

Cerca de 465.000 livros estão na lista de obras pirateadas pela Anthropic, de acordo com Justin Nelson, um advogado dos autores. "Temos alguns dos melhores advogados da América nesta sala de tribunal e se alguém pode fazê-lo, vocês conseguem", disse Alsup.

A Associação Americana de Editores considerou o acordo "um passo importante na direção certa para responsabilizar o desenvolvimento de IA (Inteligência Artificial), "responsável por violações imprudentes e desavergonhadas."

A Anthropic, com sede em São Francisco, afirmou estar satisfeita com a aprovação preliminar. "A decisão permitirá que nos concentremos no desenvolvimento de sistemas de IA seguros que ajudem pessoas e organizações a expandir as suas capacidades, avançar na descoberta científica e resolver problemas complexos".