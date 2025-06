Juiz federal nos EUA ordena libertação de ativista pró-palestiniano Mahmoud Khalil

Na sua decisão, o juiz distrital Michael Farbiarz disse que seria "altamente invulgar" o governo continuar a deter um residente legal no país que provavelmente não fugiria e não tinha sido acusado de qualquer violência.

O juiz de Nova Jérsia considerou ainda que Khalil provavelmente não representa um risco de fuga nem perigo para a comunidade, ordenando "terminantemente" que seja devolvido à liberdade.

O governo "claramente não cumpriu" os padrões de detenção, disse mais tarde na audiência de uma hora, realizada por telefone.

Farbiarz tinha decidido na semana passada que o governo não poderia deportar Khalil com base nos motivos apresentados, admitindo que o jovem pudesse ser retirado do país por ter prestado informações falsas no seu pedido de autorização de residência.

Os advogados de Khalil tinham pedido que fosse libertado sob fiança ou, no mínimo, transferido para Nova Jérsia, para que pudesse estar mais perto da mulher e do filho recém-nascido, ambos cidadãos norte-americanos.

O juiz observou que Khalil é agora claramente uma figura pública, dada a sua proeminência durante os protestos no campus e desde a sua detenção.

O juiz observou que Khalil não tem antecedentes criminais e que o governo não apresentou qualquer prova que sugira que se tenha envolvido em violência ou destruição de propriedade.

Khalil foi detido por agentes federais de imigração no dia 08 de março, no átrio do seu apartamento pertencente à universidade, em Nova Iorque.

Depois, foi levado de avião para um centro de detenção de imigrantes em Jena, Louisiana.

Os advogados de Khalil contestaram a legalidade da sua detenção, argumentando que o executivo Trump pretende reprimir a sua liberdade de expressão.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirma ter o poder de deportar Khalil porque a sua presença no país pode prejudicar a política externa.

A detenção de Khalil integrou-se na estratégia do Presidente Donald Trump de deportar estudantes que, na sua perspetiva, se envolvem em "atividades pró-terroristas, antissemitas e antiamericanas", um rótulo que o Governo aplicou àqueles que criticam Israel e protestam contra a sua campanha militar em Gaza.

Durante a campanha, Trump prometeu combater o que classificou de antissemitismo nas universidades, além de deportar milhões de pessoas que estão no país ilegalmente.

Outras universidades têm reportado várias detenções pelas autoridades de imigração, relacionadas com manifestações ou publicações pró-palestinianas.

Em maio, um juiz federal ordenou a libertação de Rumeysa Ozturk, uma doutoranda de nacionalidade turca detida pelas autoridades em março por assumir posições pró-palestinianas e enviada para um centro de imigração.

O juiz distrital William Sessions, do estado de Vermont, libertou Ozturk, detida na sequência de um artigo de opinião que escreveu no ano passado criticando a reação da Universidade de Tufts, onde prossegue estudos de doutoramento, à guerra de Israel em Gaza.

Ozturk, de 30 anos de idade, estava em vias de terminar os seus estudos em dezembro quando foi presa por agentes à paisana da polícia federal em Boston, pouco depois de sair de casa.

Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna justificou na altura que as autoridades federais detiveram Ozturk e revogaram o seu visto depois de uma investigação ter descoberto que se tinha "envolvido em atividades de apoio ao Hamas, uma organização terrorista estrangeira que tem prazer em matar americanos".

Após a publicação do artigo de opinião, o nome, a fotografia e o historial de trabalho de Ozturk foram divulgados em redes sociais que procuram documentar pessoas que "promovem o ódio aos EUA, Israel e judeus nos `campus` universitários norte-americanos".

Amigos e colegas de Ozturk disseram que não esteve envolvida nos protestos pró-palestinianos que eclodiram nos `campus` da universidade na primavera passada, acrescentando que o seu único ativismo conhecido foi ser coautora do referido artigo de opinião.