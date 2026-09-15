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Juiz federal volta a bloquear atribuição do nome de Trump ao Kennedy Center em Washington
Iniciativa do conselho de administração do centro cultural, localizado em Washington, "desafia" ordem judicial de maio e uma lei do próprio Congresso norte-americano.
Um juiz federal dos EUA impediu esta terça-feira o conselho de administração do Centro de Artes de Espectáculo John Kennedy Center, em Washington, de colocar o nome de Trump no edifício principal e no recinto da instituição.
A decisão de 22 páginas e assinada pelo juiz Christopher Cooper foi tomada após uma nova tentativa da administração do centro cultural, atualmente presidida por Trump, de homenagear o líder norte-americano.
No despacho, o magistrado recorda que já tinha sido determinada em maio a remoção do nome de Trump da designação oficial e da fachada do edíficio por considerar que a medida violava a legislação em vigor.
"Os réus não podem instalar memoriais do Presidente Trump, nem para qualquer outra pessoa ou entidade, no Kennedy Center sem autorização do Congresso", escreveu o juiz.
Segundo a decisão judicial, citada pela imprensa norte-americana, a resolução aprovada pelo conselho de administração desafia não só uma ordem do tribunal, mas também uma lei aprovada pelo Congresso.
A decisão de 22 páginas e assinada pelo juiz Christopher Cooper foi tomada após uma nova tentativa da administração do centro cultural, atualmente presidida por Trump, de homenagear o líder norte-americano.
No despacho, o magistrado recorda que já tinha sido determinada em maio a remoção do nome de Trump da designação oficial e da fachada do edíficio por considerar que a medida violava a legislação em vigor.
"Os réus não podem instalar memoriais do Presidente Trump, nem para qualquer outra pessoa ou entidade, no Kennedy Center sem autorização do Congresso", escreveu o juiz.
Segundo a decisão judicial, citada pela imprensa norte-americana, a resolução aprovada pelo conselho de administração desafia não só uma ordem do tribunal, mas também uma lei aprovada pelo Congresso.
(Com agências)
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