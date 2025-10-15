Juiz impede temporariamente Governo Trump de despedir durante paralisação

A juíza distrital Susan Illston emitiu a ordem de emergência depois de as agências federais terem começado a emitir avisos de demissão na sexta-feira com o objetivo de reduzir o tamanho do Governo federal.

Os avisos de demissão fazem parte de um esforço do Governo republicano de Trump para exercer mais pressão sobre os congressistas democratas, à medida que a paralisação do Governo federal se prolonga.

Illston disse que o governo estava a agir sem refletir sobre as suas decisões.

"É muito preparar, disparar, visar a maioria destes programas, e isso tem um custo humano. É um custo humano que não pode ser tolerado", defendeu.

A Federação Americana dos Funcionários Públicos e outros sindicatos federais solicitaram a Illston uma ordem de restrição temporária, impedindo o Governo de emitir novos avisos de despedimento e de implementar os já emitidos.

Os sindicatos alegaram que os despedimentos foram um abuso de poder com o objetivo de punir os trabalhadores e pressionar o Congresso.

A ordem de Illston surgiu no momento em que a paralisação, iniciada em 01 de outubro, entrou terceira semana.

Os congressistas democratas exigem que qualquer acordo para reabrir o Governo federal satisfaça as suas exigências de assistência médica.

O presidente republicano da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), Mike Johnson, previu que a paralisação poderá tornar-se a mais longa da história, afirmando que "não negociará" com os democratas até que estes suspendam estas exigências.

O Senado dos EUA (câmara alta do Congresso) reuniu-se na terça-feira para votar uma proposta republicana, aprovada pela Câmara dos Representantes (câmara baixa), para financiar o governo, de forma temporária, até 21 de novembro, mas falhou pela oitava vez.

A administração Trump tem vindo a pagar aos militares e a prosseguir com a repressão da imigração, ao mesmo tempo que corta empregos na saúde e na educação, incluindo a educação especial e os programas extracurriculares.

Trump disse que os programas favorecidos pelos democratas estão a ser alvos e "nunca mais voltarão, em muitos casos".

Num documento judicial, o Governo afirmou que planeava despedir mais de 4.100 funcionários em oito agências.

Os sindicatos afirmam que os avisos de despedimento são uma tentativa ilegal de pressão política e retaliação, e baseiam-se na falsa premissa de que uma interrupção temporária do financiamento elimina a autorização do Congresso para os programas da agência.

O Governo, por sua vez, alega que o tribunal distrital não tem jurisdição para julgar decisões laborais tomadas por agências federais.