Juiz liberta jovem estudante brasileiro detido após treino de voleibol

Marcelo Gomes da Silva, um estudante indocumentado, vai pagar uma caução de 2.000 dólares, quase o valor mínimo, depois de ter estado detido durante cinco dias, a dormir num chão de cimento com homens com o dobro da sua idade e sem acesso a um chuveiro, referiu o seu advogado, Robin Nice, em declarações aos jornalistas.

"Isto não deveria ter acontecido. Interrompemos a vida de uma criança e de uma comunidade. Estas crianças deveriam estar a celebrar a conclusão dos seus estudos", frisou Nice.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) defendeu que o Serviço Federal de Imigração (ICE, na sigla em inglês) deteve o jovem porque descobriu que estava no país ilegalmente enquanto conduzia o veículo do pai.

Procuraram-no por ser "um perigo para a segurança pública" porque, segundo as autoridades norte-americanas, estava em excesso de velocidade.

O advogado do jovem brasileiro argumentou que o juiz reconheceu que o jovem tinha direito ao devido processo legal, pelo que seria libertado do centro de detenção para regressar à escola, e é improvável que o ICE o detenha novamente, uma vez que já pagou a sua fiança.

Entretanto, centenas dos seus amigos, colegas de turma e professores protestaram para exigir a sua libertação.

Na manifestação, levavam cartazes com slogans como "Basta de racismo", "Acabem com as deportações em massa" e "Dinheiro para empregos e educação, não para guerras e deportações".

A governadora do Massachusetts, Maura Healy, democrata, divulgou um vídeo a pedir ao "ICE que faça a coisa certa e liberte o Marcelo", porque vive em Milford desde os cinco anos, é "um aluno exemplar, um atleta e toca na banda do liceu".

"Ele deveria estar na escola com os seus amigos e colegas de equipa, não num centro de detenção", observou.

Este caso reflete o aumento das detenções de estudantes na sequência de políticas migratórias aplicadas pela administração liderada pelo Presidente Donald Trump.

Pais e professores na Califórnia exigem também a libertação de Mártir García Lara, um estudante detido em 29 de maio após uma audiência de imigração num tribunal do Texas.

O ICE congratulou-se na segunda-feira de ter detido quase 1.500 imigrantes em maio no Massachusetts.