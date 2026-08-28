Juiz nos EUA adia decisão sobre fiança dos influenciadores Andrew e Tristan Tate

A audiência em Miami (sudeste), que durou aproximadamente oito horas, terminou sem que a juíza federal Lauren Louis anunciasse uma decisão sobre a eventual libertação dos dois irmãos.

Andrew e Tristan Tate, que estão detidos em Miami, no Estado da Florida, desde 18 de julho, são procurados pela justiça britânica, que os acusa de quase 60 crimes de violação, tráfico humano, exploração sexual e pornografia.

Uma data para uma nova audiência de extradição ainda não está definida. O Reino Unido tem até 16 de setembro para apresentar a documentação que fundamenta o seu pedido no tribunal da Florida.

Os ex-kickboxers profissionais, que têm dupla nacionalidade norte-americana e britânica, têm milhões de seguidores nas redes sociais e são apoiantes declarados do Presidente Donald Trump.

Durante a audiência, cerca de 30 manifestantes reuniram-se à porta do tribunal em apoio dos irmãos Tate, alguns transportando faixas e cartazes a pedir a sua libertação.

Os irmãos Tate tornaram-se figuras controversas por promoverem a riqueza, o domínio masculino e a misoginia através de um império nas redes sociais.

Os procuradores no Reino Unido disseram que as novas acusações foram apresentadas após as autoridades terem recebido provas da polícia de Bedfordshire, no sudeste de Inglaterra. As alegações, que abrangem o período de 2010 a 2017, incluem violação, agressão, tráfico humano e crimes relacionados com "imagens indecentes de crianças e pornografia extrema".

Os irmãos Tate já respondem por acusações de violação, ofensas corporais, tráfico de pessoas e exploração da prostituição com fins lucrativos, relacionadas com outras três acusadoras no Reino Unido, entre 2012 e 2015.

As novas alegações são as mais recentes de uma longa saga jurídica internacional, que se estende pelos Estados Unidos, Reino Unido e Roménia. Os irmãos negaram repetidamente qualquer irregularidade.

Andrew e Tristan Tate mudaram-se para a Roménia em 2016 e foram aí detidos em 2022, acusados de participar em esquemas para aliciar mulheres para exploração sexual. Negaram as acusações, e o caso romeno não prosseguiu devido a problemas legais e processuais.

As restrições de viagem foram levantadas em 2025 e ambos partiram então para a Florida.

Andrew Tate, de 39 anos, tornou-se conhecido há uma década, quando participou no `reality show` britânico "Big Brother". Foi expulso do programa quando veio a público um vídeo que o mostrava a agredir uma mulher.

Acumulou mais de 10 milhões de seguidores no X, mas foi banido de outras plataformas, incluindo o YouTube, TikTok e Instagram, por violar as diretrizes contra o discurso de ódio.