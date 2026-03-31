Mundo
Juiz ordena suspensão da construção do salão de baile de Trump na Casa Branca
Um juiz federal ordenou esta terça-feira a suspensão da construção do salão de baile projetado pelo presidente norte-americano.
“O Presidente dos Estados Unidos é o guardião da Casa Branca para as futuras gerações de famílias presidenciais. Não é, no entanto, o seu proprietário!", escreveu o juiz Richard Leon na sua decisão.
O juiz especifica que o projeto exigiria a aprovação do Congresso e que Donald Trump ainda poderá apresentar esse pedido. "Ainda não é tarde para o Congresso autorizar a continuação do projeto do salão de baile. O Presidente pode, a qualquer momento, solicitar ao Congresso que o autorize expressamente a construir um salão de baile e a fazê-lo com fundos privados", adiantou.
A decisão é conhecida após uma ação da National Trust for Historic Preservation (NTHP), uma organização sem fins lucrativos que está mandatada pelo Congresso para a preservação de edifícios históricos.
A ação, interposta em dezembro, acusava a Administração Trump e não cumprir os requisitos legais para as avaliações e de não procurar a aprovação do Congresso.
Em outubro de 2025, Donald Trump ordenou a demolição de uma ala inteira da Casa Branca para dar lugar a um salão de baile, concebido para receber até mil pessoas e para acolher receções e jantares em honra de dignatários estrangeiros.
O projeto, financiado por doações privadas, começou com um orçamento de 200 milhões de dólares, mas já aumentou entretanto os gastos previstos para 400 milhões de dólares.
Donald Trump já reagiu a esta decisão, considerando que o National Trust for Historic Preservation (NTHP) é “um grupo radical de esquerda de lunáticos” devido a um salão de baile que está com um orçamento “abaixo do previsto” e cuja construção está “adiantada”.
Numa publicação na rede social Truth Social, destaca ainda que a construção decorre “sem custos para o contribuinte” e que “será o edifício mais bonito do mundo na sua categoria”.
O juiz especifica que o projeto exigiria a aprovação do Congresso e que Donald Trump ainda poderá apresentar esse pedido. "Ainda não é tarde para o Congresso autorizar a continuação do projeto do salão de baile. O Presidente pode, a qualquer momento, solicitar ao Congresso que o autorize expressamente a construir um salão de baile e a fazê-lo com fundos privados", adiantou.
A decisão é conhecida após uma ação da National Trust for Historic Preservation (NTHP), uma organização sem fins lucrativos que está mandatada pelo Congresso para a preservação de edifícios históricos.
A ação, interposta em dezembro, acusava a Administração Trump e não cumprir os requisitos legais para as avaliações e de não procurar a aprovação do Congresso.
Em outubro de 2025, Donald Trump ordenou a demolição de uma ala inteira da Casa Branca para dar lugar a um salão de baile, concebido para receber até mil pessoas e para acolher receções e jantares em honra de dignatários estrangeiros.
O projeto, financiado por doações privadas, começou com um orçamento de 200 milhões de dólares, mas já aumentou entretanto os gastos previstos para 400 milhões de dólares.
Donald Trump já reagiu a esta decisão, considerando que o National Trust for Historic Preservation (NTHP) é “um grupo radical de esquerda de lunáticos” devido a um salão de baile que está com um orçamento “abaixo do previsto” e cuja construção está “adiantada”.
Numa publicação na rede social Truth Social, destaca ainda que a construção decorre “sem custos para o contribuinte” e que “será o edifício mais bonito do mundo na sua categoria”.
(com agências)