Salão de baile de Trump. Começaram as obras de remodelação na Casa Branca

"Remodelar a Casa Branca"

O projeto foi anunciado em julho e a remoção de árvores e outros trabalhos de preparação do local começaram em setembro, mas na segunda-feira partes da Ala Leste da Casa Branca foram demolidas., escreveu o líder norte-americano na rede social Truth Social, na segunda-feira à noite.De acordo com o próprio, todos os presidentes dos Estados Unidos sonharam “em ter um Salão de Baile na Casa Branca para acomodar pessoas em grandes festas, visitas de Estado” e este projeto não tem qualquer “custo para o contribuinte americano”.Imagens divulgadas pelos media norte-americanos, já esta terça-feira, mostram áreas do telhado e das janelas destruídas e uma retroescavadora no interior da ala em obras.Para realizar estas reestruturações, que incluem demolições na Casa Branca, a instituição insistiu que não precisava da aprovação do organismo responsável por permitir a construção de obras e grandes renovações em edifícios governamentais na área de Washington, a Comissão Nacional de Planeamento da Capital.Contudo, os escritórios e departamentos da comissão em causa estão encerrado devido à paralisação do Governo, que começou no dia 1 de outubro, principalmente por causa das posições inconciliáveis entre republicanos e democratas sobre o financiamento de subsídios de saúde, discutidas no Senado.O presidente afirmou estar a construir um enorme salão de baile porque o Salão Leste, o maior salão da Casa Branca, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, é muito pequeno. Além disso, a ideia de acolher eventos em pavilhões no Relvado Sul da Casa Branca também não agrada a Donald Trump.Num jantar na Casa Branca,Ainda não foram divulgadas informações sobre os investidores desta obra, mas a imprensa adianta que convidados e empresários ricos nesse jantar prometeram entregar 250 milhões de dólares (213,7 milhões de euros) para financiar o salão de baile.De acordo com a CNN, este projeto de “remodelar a Casa Branca” é uma ambição antiga de Trump, que já tinha manifestado interesse em construir um espaço para eventos e expandir a capacidade “de entretenimento” do edifício. Mas este salão de baile é visto como mais um esforço do atual residente transformar a Mansão Presidencial a seu gosto, como o acrescento de grandes mastros de bandeiras, a pavimentação do Jardim das Rosas e a decoração da Sala Oval com ouro.A Casa Branca informou que o projeto estará concluído antes do final do seu mandato, em janeiro de 2029.