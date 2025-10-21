Mundo
Salão de baile de Trump. Começaram as obras de remodelação na Casa Branca
Podia ser uma espécie de episódio de "Querida, mudei a Casa Branca", mas é o investimento de Donald Trump num salão de baile. De acordo com a imprensa norte-americana, começaram as obras de remodelação na residência oficial do presidente dos Estados Unidos, com a demolição de uma parte da Ala Leste do edifício governamental.
O projeto foi anunciado em julho e a remoção de árvores e outros trabalhos de preparação do local começaram em setembro, mas na segunda-feira partes da Ala Leste da Casa Branca foram demolidas. A ideia de Trump é construir um salão de baile com mais de 8.400 metros quadrados, no valor de 200 milhões de dólares.
“Tenho o prazer de anunciar que a terraplanagem foi iniciada nos terrenos da Casa Branca para a construção do novo, grande e belo Salão de Baile da Casa Branca”, escreveu o líder norte-americano na rede social Truth Social, na segunda-feira à noite. “Completamente separada da própria Casa Branca, a Ala Leste está a ser totalmente modernizada como parte desse processo e ficará mais bonita do que nunca quando estiver concluída”.
De acordo com o próprio, todos os presidentes dos Estados Unidos sonharam “em ter um Salão de Baile na Casa Branca para acomodar pessoas em grandes festas, visitas de Estado” e este projeto não tem qualquer “custo para o contribuinte americano”.
Imagens divulgadas pelos media norte-americanos, já esta terça-feira, mostram áreas do telhado e das janelas destruídas e uma retroescavadora no interior da ala em obras. Ala Leste, que Trump diz estar a ser “totalmente modernizada”, é tradicionalmente ocupada por gabinetes destinados às primeiras-damas em funções.
Para realizar estas reestruturações, que incluem demolições na Casa Branca, a instituição insistiu que não precisava da aprovação do organismo responsável por permitir a construção de obras e grandes renovações em edifícios governamentais na área de Washington, a Comissão Nacional de Planeamento da Capital. A Casa Branca disse, ainda no verão, que apenas necessitava da aprovação desta comissão para novas construções.
Sabe-se que a comissão não aprovou a construção do salão de baile e não está claro se a Casa Branca entregou os planos do salão de baile ao organismo. Contudo, os escritórios e departamentos da comissão em causa estão encerrado devido à paralisação do Governo, que começou no dia 1 de outubro, principalmente por causa das posições inconciliáveis entre republicanos e democratas sobre o financiamento de subsídios de saúde, discutidas no Senado.
"Remodelar a Casa Branca"
O presidente afirmou estar a construir um enorme salão de baile porque o Salão Leste, o maior salão da Casa Branca, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, é muito pequeno. Além disso, a ideia de acolher eventos em pavilhões no Relvado Sul da Casa Branca também não agrada a Donald Trump.
Este novo salão terá a capacidade para 999 pessoas, disse o presidente na semana passada. Num jantar na Casa Branca, Trump agradeceu aos convidados por serem "tão generosos" nas "contribuições" para pagar o salão de baile. Ainda não foram divulgadas informações sobre os investidores desta obra, mas a imprensa adianta que convidados e empresários ricos nesse jantar prometeram entregar 250 milhões de dólares (213,7 milhões de euros) para financiar o salão de baile.
De acordo com a CNN, este projeto de “remodelar a Casa Branca” é uma ambição antiga de Trump, que já tinha manifestado interesse em construir um espaço para eventos e expandir a capacidade “de entretenimento” do edifício. Mas este salão de baile é visto como mais um esforço do atual residente transformar a Mansão Presidencial a seu gosto, como o acrescento de grandes mastros de bandeiras, a pavimentação do Jardim das Rosas e a decoração da Sala Oval com ouro.
Imagens fornecidas pela Casa Branca revelaram que será um amplo espaço com lustres de ouro e cristal, com colunas coríntias douradas, um teto artesoado com incrustações de ouro, luminárias de chão douradas e um chão de mármore xadrez, além de três paredes com janelas em arco que irão dar acesso aos jardins ao sul da Casa Branca.
A Casa Branca informou que o projeto estará concluído antes do final do seu mandato, em janeiro de 2029.
