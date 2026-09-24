Juiz questiona o veto a jornalistas de CNN, MS NOW e Politico na Casa Branca

Kelly não emitiu uma decisão imediata, adiantando que ai estudar os argumentos e responder "tão depressa quanto possa".

"Não sei como é que uma carta que receberam depois de se lhes ter revogado o acesso lhes poderia comunicar os padrões que deveriam cumprir. É um papel que receberam a dizer-lhes: `violaram isto`", disse o juiz na primeira audiência do caso que confronta os medos vetados com o governo Trump.

A reação de Kelly resulta da alegação dos meios que as suas autorizações de acesso à Casa Branca lhes foram retiradas em 19 de setembro, mas não foram notificados das causas até ao dia 22.

Os advogados dos meios questionaram a invocação de questões de segurança nacional como fundamento da decisão, quando, argumentaram, as primeiras afirmações públicas de Trump centraram-se em informações que considerava falsas ou negativas.

O processo colocado por CNN, MS NOW e Politico sustenta que a retirada das credenciais é uma represália pelo conteúdo das suas notícias e uma violação da Primeira Emenda, além de questionar a retirada das autorizações aos jornalistas sem notificação prévia, nem uma oportunidade para impugnar a decisão.

Trump anunciou o veto na sexta-feira e acusou os meios de divulgarem "ficção e mentiras" sobre o seu governo, argumentando que se trata de uma caso de "segurança nacional".