Juiz rejeita algumas acusações contra Donald Trump

Contudo, o tribunal deixou intactas diversas outras acusações, sugerindo que os procuradores do Ministério Público procurem uma nova abordagem para as apresentar perante o sistema judicial.



Esta foi a primeira vez que as acusações em qualquer um dos quatro processos criminais em que Trump está envolvido são rejeitadas, com o tribunal a considerar que os procuradores não apresentaram provas suficientemente sustentadas.



As seis acusações em questão têm a ver com a solicitação para que funcionários eleitorais violassem os seus juramentos de posse, para alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020, incluindo um telefonema que Trump fez ao secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, um republicano, em 2 de janeiro de 2021.



"Apenas preciso disso: só quero encontrar 11.780 votos, um a mais do que temos", disse Trump durante o telefonema, o que o Ministério Público entendeu ser uma pressão abusiva do presidente para alterar o resultado eleitoral.



O caso acusa Trump e outras 18 pessoas de conspirarem para reverter a sua derrota nas eleições presidenciais de 2020 naquele estado.



A acusação, de quase 100 páginas, apresenta dados sobre dezenas de atos cometidos por Trump para reverter a sua derrota, incluindo o assédio de um funcionário eleitoral e a tentativa de persuadir os congressistas da Geórgia para que adulterassem o resultado eleitoral.