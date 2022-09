Juiz veterano de Nova Iorque nomeado supervisor na investigação de Trump

Trata-se de Raymond Dearie, um antigo procurador que trabalhou como juiz-chefe do tribunal de federal com sede no Brooklyn.

O Departamento de Justiça e os advogados do ex-chefe de Estado haviam deixado claro que ficariam satisfeitos com a sua nomeação como alegado especialista independente.

Nessa função, Dearie vai ser responsável por verificar os documentos apreendidos nas buscas de 08 de agosto em Mar-a-Lago e separar os que podem estar protegidos por reivindicações de privilégio.

Ainda não é claro quanto tempo vai demorar o trabalho o ex-magistrado, mas o processo de escolha de um especialista já atrasou a investigação, com um juiz da Florida a pedir ao Departamento de Justiça para parar temporariamente.

O Departamento de Justiça está a investigar a apreensão de documentos ultrassecretos e confidenciais após Trump ter deixado a Casa Branca.

O FBI diz que recuperou mais de 11.000 documentos da mansão de Mar-a-Lago, incluindo mais de 100 com marcações de confidencialidade.