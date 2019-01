Juíza brasileira processada por incitação pública ao assassínio

RTP17 Jan, 2019, 16:41 | Mundo

O dirigente do MTST anunciou num tweet que iria processar a magistrada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A juíza tinha postado uma foto de Boulos, dizendo que, desde a liberalização da posse de armas por Bolsonaro, o mesmo Boulos poderá ser recebido "na bala".







O tweet de Guilherme Boulos recorda outros delitos que a mesma juíza cometeu antes.





Esta é a desembargadora Marília Castro Neves, do TJ do Rio de Janeiro. Já responde judicialmente por ofensas a Marielle Franco e outras postagens inadequadas. Um magistrado tem que ter equilíbrio, não pode incitar ao crime. Agora responderá mais uma ação judicial. pic.twitter.com/IZBlV4yfjI — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) 17 de janeiro de 2019

Marielle Franco era uma militante conhecida e estimada no Rio de Janeiro, por isso mesmo eleita vereadora, e que foi assassinada a tiro em março de 2018. As ofensas a Marielle Franco consistem na afirmação da juíza sobre a vereadora, a insinuar que ela teria ligações com o crime organizado.







A juíza notabilizou-se também por ter proferido referências trocistas contra uma professora com síndrome de Down.