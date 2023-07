Juíza decide que Microsoft pode avançar com compra da Activision Blizzard

O negócio está avaliado em 69 mil milhões de dólares.

A juíza Jacqueline Scott Corley afirmou na sua decisão que a aquisição merecia ser escrutinada, realçando que pode ser a maior na história do setor. Mas, acrescentou, os reguladores federais foram incapazes de mostrar como é que poderia causar prejuízos sérios.

A Comissão Federal do Comércio (FTC, na sigla em Inglês), que aplica as leis anticoncorrenciais, "não levantou questões sérias sobre se a proposta fusão iria reduzir de forma substancial a concorrência" entre as consolas dos videojogos ou nos mercados crescentes das subscrições mensais de jogos, acrescentou Corley.

A FTC tinha solicitado a Carley que emitisse uma injunção a bloquear temporariamente a realização do negócio antes que um juiz da instituição pudesse apreciá-lo em agosto.

Mas as duas empresas sugeriram que tal adiamento poderia forçá-las de facto a abandonar o negócio, que tinham acordado há 18 meses.

A Microsoft tinha prometido pagar à Activision três mil milhões de dólares se o negócio não fosse fechado até 18 de julho.

A FTC ainda não disse se vai apelar da decisão da juíza.

"Estamos desapontados com esta decisão, dada a ameaça clara que a fusão coloca à concorrência aberta nos jogos, nos serviços de assinaturas e nas consolas", disse o porta-voz da FTC, Douglas Farrar, em comunicado.

"Nos próximos dias vamos anunciar os nossos próximos passos para continuar a nossa luta para preservar a concorrência e proteger os consumidores", acrescentou.