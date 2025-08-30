Juíza federal dos EUA bloqueia deportações imediatas por contrariarem processo legal

Em janeiro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, restabeleceu a "expulsão imediata" de imigrantes, uma política que já aplicou no primeiro mandato (2017-2021) e que permite a deportação rápida de pessoas indocumentadas, que não consigam provar que estão no país há dois anos ou mais.

A juíza Jia Cobb, de Washington DC, emitiu um parecer no qual criticou a medida, que é um pilar da campanha de deportação em massa prometida por Trump e que "prioriza a velocidade" e "inevitavelmente levará o Governo a deportar pessoas por engano através deste processo abreviado".

Esta política de deportações foi denunciada pela American Civil Liberties Union (ACLU), a principal ONG de defesa dos imigrantes nos EUA, em nome de outra entidade pró-imigração, a Make The Road New York.

Na decisão de 48 páginas, publicada na sexta-feira à noite, Jia Cobb afirmou que não está a questionar a constitucionalidade da política original e de longa data de deportação de imigrantes perto da fronteira sul e que estão nos Estados Unidos há apenas alguns dias, mas sim a expansão desta.

Cobb salientou que "ao aplicar o estatuto a um enorme grupo de pessoas que vivem no interior do país e que não foram anteriormente sujeitas a deportação rápida, o Governo deve garantir o devido processo", afirma-se no documento.

A queixa argumenta precisamente que a medida viola a Quinta Emenda, que consagra o direito a um processo justo, além da lei de imigração e nacionalidade e a lei do procedimento administrativo.