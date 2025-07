Juíza rejeita pedido do executivo Trump para divulgar transcrições do júri do caso Epstein

"O Tribunal está de mãos atadas", lê-se na ordem emitida pela juíza Distrital Robin L. Rosenberg.

A lei, referiu a juíza, apenas prevê a divulgação de depoimentos do júri em situações específicas, nenhuma das quais se aplica a este caso.

O Departamento de Justiça (DOJ) indicou que o seu pedido ia ao encontro do interesse público em torno da investigação conduzida por esta agência federal e pelo departamento federal de investigação (FBI) sobre o caso do magnata acusado de tráfico sexual e abuso de menores, que morreu na prisão.

O governo solicitou ainda que, caso a juíza não pudesse pronunciar-se sobre o assunto, o pedido fosse transferido para um tribunal federal em Nova Iorque, onde já decorreram outros julgamentos relacionados, como o de Ghislaine Maxwell.

Embora a juíza tenha reconhecido o interesse público no caso, enfatizou que só uma decisão do Supremo Tribunal poderia permitir a divulgação das transcrições do grande júri e rejeitou o pedido de transferência.

No sistema judicial norte-americano, compete a um grande júri determinar se há motivos suficientes para considerar que um crime foi cometido e que um determinado indivíduo deve ser formalmente acusado (indiciado).

Ao contrário dos jurados de um julgamento, o grande júri não determina a culpa ou inocência de um suspeito.

As transcrições do grande júri --- que podem revelar os depoimentos das testemunhas e outras provas apresentadas pelos procuradores --- raramente são divulgadas pelos tribunais, a menos que precisem ser reveladas em conexão com um processo judicial.

O caso Epstein tem sido marcado pelo sigilo em torno dos materiais do grande júri e outros arquivos de investigação, gerando pressão pública e política para a divulgação de mais informação sobre o caso, incluindo do próprio Presidente Donald Trump na campanha eleitoral de 2024.

A Casa Branca tem insistido que tem sido transparente o caso Epstein, numa altura em que aumentavam as críticas da base de apoio do Presidente.

A crise inesperada entre os membros do movimento MAGA ("Make America Great Again", "Tornar a América Grande de Novo") de Trump eclodiu depois de o FBI e o Departamento de Justiça terem concluído, na sequência de uma investigação, que o empresário afinal não tinha uma "lista de clientes famosos" para chantagear e confirmaram que a morte, em 2019, foi um suicídio.

A alegada lista de clientes de Epstein, com celebridades e políticos influentes, tem sido o foco de várias teorias da conspiração entre apoiantes MAGA.

Trump - que recentemente defendeu o "grande trabalho" de Bondi - ordenou que o DOJ divulgasse todas as "provas fiáveis" no caso, para apaziguar a base de apoio.

