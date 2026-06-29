Juízes de língua portuguesa preocupados com forma de nomeação de juízes em Timor-Leste

"A UIJLP regista, com preocupação, que o modelo transitório adotado atribui a avaliação e a graduação dos candidatos aos tribunais superiores a uma comissão de composição de indicação política, da qual se excluem os magistrados em exercício, reservando ao Conselho Superior da Magistratura Judicial apenas a nomeação dos previamente graduados", pode ler-se num comunicado divulgado domingo.

Segundo a UIJLP, o modelo que retira ao Conselho Superior de Magistratura Judicial o controlo sobre a seleção de juízes é "dificilmente compatível com a separação de poderes e com as garantias de independência que protegem" o "direito dos cidadãos a justiça imparcial".

Em causa está a nomeação de uma comissão, indicada pelas autoridades políticas para selecionar os juízes que vão integrar o futuro Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal de Recurso, liderada por Avelino Coelho.

"A UIJLP ressalta que o associativismo judicial e o autogoverno da magistratura não se confundem com corporativismo", salienta o comunicado.

"A escassez de recursos humanos e as legítimas exigências de eficiência na instalação dos tribunais superiores - desafios reais que a UIJLP reconhece - devem ser enfrentadas por soluções que reforcem, e não que enfraqueçam, o papel constitucional do órgão de gestão da magistratura", acrescenta no comunicado.