Julgamento do ativista angolano `Ta Nice Neutro` arranca com forte córdão policial junto ao tribunal

Luanda, 06 out 2022 (Lusa) - O julgamento do activista angolano Gilson Moreira da Silva `Ta Nice Neutro` arrancou hoje no Tribunal da Comarca de Luanda, centro da cidade, com forte aparato policial à entrada do tribunal e barreiras que impedem a circulação de viaturas.