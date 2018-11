Julgamento do narcotraficante El Chapo começa esta segunda-feira

RTP05 Nov, 2018, 13:33 | Mundo

Começa esta segunda-feira o julgamento de “El Chapo”, considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo. A seleção de 12 jurados marca o início do julgamento que foi adiado por duas vezes, devido aos pedidos dos advogados de El Chapo para verificação de provas. O pedido mais recente de adiamento foi recusado na passada terça-feira.



A seleção do júri ocorre no tribunal de Brooklyn e os nomes dos selecionados vão ser mantidos em segredo.



Para além do anonimato do júri selecionado para o caso, o julgamento do narcotraficante mexicano conta também com o secretismo sobre as testemunhas, cujos nomes não vão ser divulgados de forma a proteger as suas identidades. De acordo com a CNN, os procuradores pretendem manter o anonimato das testemunhas do caso ao alegarem que testemunhas de casos anteriores foram mortas.



As declarações iniciais sobre o caso do narcotraficante mexicano El Chapo estão marcadas para dia 12 de novembro. Espera-se que o julgamento tenha a duração de quatro meses.

O maior narcotraficante do mundo







Considerado o maior narcotraficante do mundo, foi aprendiz de Miguel Ángel Félix Gallardo, chefe do cartel de Guadalajara, e ficou conhecido por fugir duas vezes de estabelecimentos prisionais.



Joaquin “El Chapo” Guzman, 61 anos, estabeleceu no final da década de 80 o seu próprio cartel, conhecido como o cartel de Sinaloa, que traficava droga para os Estados Unidos.



Foi capturado pela primeira vez em 1993 e fugiu em 2001 da prisão de segurança máxima de Puente Grande, no México. Após 13 anos em fuga, El Chapo foi capturado em 2014. No entanto, o narcotraficante conseguiu executar novamente uma fuga em 2016, desta vez do estabelecimento prisional de Altiplano.



Detido desde 2016, o narcotraficante mexicano foi extraditado no início de 2017, da Cidade do México para os Estados Unidos. El Chapo é acusado de tráfico de droga, homicídios, sequestros, atos de tortura e lavagem de dinheiro.