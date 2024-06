O fundador da WikiLeaks fez um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e vai declarar-se culpado de ter violado a lei de espionagem.

Pode assim voltar ao país de origem, a Austrália, 12 anos depois do escândalo que revelou milhares de documentos confidenciais.



Documentos que em 2010 e 2011 expuseram violações de direitos humanos cometidas pelo exército norte-americano no Iraque e no Afeganistão.