Junta militar de Myanmar responsabilizada pelas mortes de mais de 160 crianças

Os dados do relatório divulgado esta quinta-feira pelo jornal britânico The Guardian apontam para um aumento de 78 por cento de vítimas em relação ao ano passado.

Em causaThomas Kean, consultor em Myanmar para o International Crisis Group, explica que os relatórios geralmente são acompanhados de provas, por isso, afirma.

Os ataques de artilharia contra as forças resistentes à junta terão sido a principal causa das mortes, uma vez que o uso de poder aéreo é mais indiscriminado, sublinha Kean.

De acordo com um porta-voz do Ministério de Mulheres, Jovens e Crianças do governo exilado, o regime militar está a intensificar os bombardeamentos e ataques aéreos e os alvos são escolas em zonas conotadas com o executivo de unidade.

Junta soldiers burnt down more than 70 civilians' houses in TawKyaungLay village in #Sagaing Region's #Chaung_U township at around 8 am on December 28, according to local PDF. #2022Dec29Coup #WarCrimesOfJunta #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/IiGnBrGyV5