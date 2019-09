Partilhar o artigo Justiça brasileira decreta prisão preventiva para cabo-verdiana apanhada com droga Imprimir o artigo Justiça brasileira decreta prisão preventiva para cabo-verdiana apanhada com droga Enviar por email o artigo Justiça brasileira decreta prisão preventiva para cabo-verdiana apanhada com droga Aumentar a fonte do artigo Justiça brasileira decreta prisão preventiva para cabo-verdiana apanhada com droga Diminuir a fonte do artigo Justiça brasileira decreta prisão preventiva para cabo-verdiana apanhada com droga Ouvir o artigo Justiça brasileira decreta prisão preventiva para cabo-verdiana apanhada com droga