Justiça da Bolívia convoca ex-presidente Morales por alegado tráfico humano

"Para apreciação do pedido de aplicação de medidas cautelares pessoais (...) está marcada uma audiência pública presencial para terça-feira, 14 de janeiro, às 09:30 [13:30 em Lisboa]", disse um tribunal da região de Tarija.

De acordo com o aviso judicial, citado pelo jornal `Correo del Sur`, durante a audiência o juiz deverá decidir se Morales irá aguardar pelo julgamento em liberdade ou em prisão preventiva.

O antigo presidente não compareceu a uma convocatória anterior, para testemunhar num processo em que é acusado de ter mantido um alegado relacionamento com uma adolescente durante o seu mandato.

Morales não sai do Trópico de Cochabamba desde outubro, o seu reduto no centro do país, onde é protegido por centenas de plantadores de coca, que constituem a sua base sindical e política.

Em 17 de dezembro, o ex-presidente, alvo de um mandado de detenção desde 16 de outubro, afirmou na rede social X ser "vítima de uma guerra jurídica" conduzida pelo Governo do rival político Luis Arce.

No dia anterior, a procuradora de Tarija, Sandra Gutiérrez, tinha apresentado uma "acusação formal" contra Morales e a mãe da alegada vítima por tráfico de seres humanos, cuja investigação já havia sido tornada pública em setembro.

O processo indica ainda que os pais da alegada vítima, com quem Morales terá tido um filho, lucraram com a menor, entregando-a ao ex-presidente em troca de favores.

A Procuradoria-Geral confirmou não foi possível executar o mandado de captura contra Morales por várias razões, incluindo os bloqueios de estradas durante 24 dias por apoiantes do antigo presidente, especialmente no centro do país.

O político tem ainda, contra si, sete queixas de alegados abusos de menores na região de Cochabamba.

Em novembro, foi aberta também na Argentina uma investigação criminal contra o antigo Presidente boliviano por alegado tráfico de seres humanos e abuso sexual.

Morales viveu na Argentina durante um ano após a crise social e política de 2019, durante a qual se demitiu da presidência, declarando-se vítima de um alegado golpe de Estado devido a alegações de fraude eleitoral a seu favor nas eleições desse ano.

As investigações e acusações contra Morales surgem em plena luta política com o atual Presidente boliviano Luis Arce, seu antigo aliado, pelo controlo do Partido Movimento para o Socialismo, no poder, e pela decisão sobre a candidatura do partido às eleições presidenciais de agosto de 2025.