Justiça da Nigéria condena 44 por financiar grupo fundamentalista Boko Haram

Os condenados no sábado estavam entre os 54 suspeitos julgados em tribunais civis especiais na cidade de Kainji, no leste do país, afirmou o porta-voz do Centro Antiterrorismo da Nigéria.

"Os veredictos proferidos nos julgamentos resultaram em penas de prisão que variam entre 10 e 30 anos, todas com trabalhos forçados", disse Abu Michael, em comunicado.

A Nigéria retomou esta semana os julgamentos, suspensos por sete anos, contra mais de mil pessoas suspeitas de terem ligações ao grupo Boko Haram, que trava uma insurgência desde 2009 para estabelecer um califado.

"Com estas últimas condenações, a Nigéria regista um total de 785 casos relacionados com o financiamento do terrorismo e outros crimes relacionados com o terrorismo", referiu o comunicado.

A campanha de 16 anos do exército nigeriano para reprimir o Boko Haram no nordeste do país fez mais de 40 mil mortos e cerca de dois milhões de deslocados, segundo as Nações Unidas.

A violência também se alastrou aos países vizinhos, como os Camarões, o Chade e o Níger.

Em outubro de 2017, a Nigéria iniciou julgamentos em massa de rebeldes islâmicos, mais de oito anos após o início da violência.

Ao longo de cinco meses, 200 combatentes do Boko Haram foram condenados a penas que vão desde "pena de morte e prisão perpétua até penas de prisão de 20 a 70 anos", disse Abu Michael.

As condenações foram proferidas, nomeadamente, por ataques contra mulheres e crianças, destruição de locais de culto, assassínio de civis e rapto de mulheres e crianças.

No final de junho, um ataque suicida no nordeste da Nigéria, perpetrado por uma mulher e atribuído ao Boko Haram, deixou pelo menos 20 combatentes anti-fundamentalismo mortos.