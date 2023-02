Justiça eleitoral brasileira "não vai deixar apagar a democracia, diz juíza Carmen Lúcia

Cármen Lúcia, que intervinha na sessão de abertura de um debate organizado na Assembleia da República pela Comissão Nacional de Eleições sobre `fake news` e o uso de Inteligência Artificial nas eleições, citou o poeta Manuel Alegre no poema "Trova do Vento que Passa" quando se referiu aos acontecimentos ocorridos em Brasília, quando "criminosos" - como se lhes referiu -, tentaram subverter a escolha dos eleitores.

Apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram as sedes do poder executivo, legislativo e judicial, na capital brasileira, numa tentativa de derrubar o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, tendo mais de mil pessoas sido detidas.

"Estamos num momento em que há desafios com os quais nunca tínhamos lidado", destacou a juíza, que também pertence ao Supremo Tribunal Federal, referindo-se "à velocidade com que são propagadas mentiras e desinformação", muitas vezes, realçou, "com o linchamento moral de pessoas" e o "sequestro das liberdades".

Para Carmen Lúcia, "a mentira, a desinformação, que pode envolver a democracia, compromete a liberdade dos cidadãos em escolherem os seus representantes".

Quanto ao que se pode fazer, Carmen Lúcia defende a aposta na educação porque, sublinha, "a soberania reside no povo".

Cármen Lúcia tem prevista uma segunda intervenção no debate em que abordará a experiência brasileira com as eleições presidenciais de 2022.