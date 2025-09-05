Justiça investiga alegações de fraude contra governadora da Fed que Trump tenta demitir

Os investigadores emitiram intimações no âmbito de uma investigação sobre Cook, que foi motivada por uma queixa criminal do principal órgão regulador imobiliário do país, de acordo com uma fonte ligada ao processo, que falou à agência Associated Press sob condição de anonimato.

Um porta-voz do Departamento de Justiça recusou comentar a investigação, que foi anteriormente noticiada pelo The Wall Street Journal.

"Previsivelmente e reconhecendo as falhas em contestar a demissão ilegal da governadora Cook, o Governo está a esforçar-se por inventar novas justificações para os seus excessos. Este Departamento de Justiça --- talvez o mais politizado da história americana --- fará tudo o que o presidente Trump exigir", destacou o advogado de Cook, Abbe David Lowell, em comunicado.

A investigação surge perante uma acesa disputa judicial após o anúncio do Presidente Donald Trump, no mês passado, de que iria despedir Cook, uma ação que, segundo a governadora, está a ser tomada para que o republicano possa assumir o controlo de um banco central norte-americano, que normalmente está protegido de pressões políticas e encarregado de tomar decisões sobre o aumento ou redução das taxas de juro.

Bill Pulte, um nomeado por Trump que apresentou a queixa-crime na qualidade de diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional, afirmou que Cook tinha reclamado duas residências principais, em Ann Arbor, Michigan, e Atlanta, em 2021, para obter melhores condições de financiamento.

As taxas de financiamento costumam ser mais elevadas para as segundas habitações ou para as compradas para arrendar.

Pulte esquivou-se às perguntas numa entrevista à CNBC na quinta-feira sobre se estava a investigar de forma semelhante Ken Paxton, o procurador-geral do Texas, que é amigo de Trump e concorre ao Senado nas primárias republicanas do seu estado.

Paxton fez hipotecas sobre três imóveis, todos identificados como a sua residência principal.

Os advogados de Cook insistiram ainda que a governadora não se envolveu numa fraude: "As questões sobre como a governadora Cook descrevia as suas propriedades de tempos a tempos, que começámos a abordar no caso pendente e continuaremos a fazê-lo, não são fraude, mas não custa nada para que este Departamento de Justiça empreenda uma nova investigação politizada, e parecem tê-lo feito de novo.

Centenas de economistas, incluindo vários Prémios Nobel, manifestaram-se solidários com Lisa Cook, numa carta aberta que já contava na terça-feira com 593 assinaturas e onde relembravam que "uma boa política económica precisa de instituições monetárias credíveis", o que significa "uma Reserva Federal independente".

Também na quinta-feira, o Departamento de Justiça instou um juiz federal em Washington a permitir a demissão imediata de Cook enquanto esta luta para manter o seu cargo.

A administração de Trump considerou infundada a alegação de Cook de que o Presidente está a tentar despedi-la para assumir o controlo da Reserva Federal.

Os advogados de Cook argumentaram que a demissão foi ilegal porque os presidentes só podem demitir os governadores da Fed "por justa causa", o que normalmente significa ineficiência, negligência no dever ou má conduta durante o mandato.

O Departamento de Justiça afirma que o Presidente tem o poder discricionário de demitir Cook por justa causa e que as suas decisões não podem ser revistas pelos tribunais.

Trump também tem vindo a atacar o presidente da Fed, Jerome Powell, acusando-se de ser lento a reduzir as taxas de juro.

Contudo, Powell tem-se afirmado imune aos insultos do Presidente dos EUA.