Justiça sul-africana rejeita pedido de Moçambique para recorrer contra extradição de Manuel Chang para os EUA

O Supremo Tribunal de Recurso sul-africano rejeitou o pedido de autorização de recurso do Governo de Moçambique para recorrer contra a extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang para os Estados Unidos, no âmbito do processo das dívidas ocultas.