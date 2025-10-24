Justiça turca decide sobre destituição do maior partido da oposição

A justiça turca alega que Ozel foi então eleito através de um processo fraudulento e pede a destituição de toda a direção do mesmo partido.



Os críticos falam de ataque judicial ao maior partido da oposição, que nas últimas eleições locais obteve mais votos que o partido de Erdogan, algo inédito nos últimos 25 anos.



Esta sexta-feira, um tribunal em Ancara irá retomar o julgamento sobre asNo mês passado, o tribunal adiou a sua decisão para a sessão desta sexta-feira. Entretanto,Segundo o advogado do maior partido da oposição, a justiça deveria arquivar o processo já que o tema deixou se ser relevante.A generalidade dos observadores independentes sugere que o desfecho deste caso irá mostrar, ao serviço do todo-poderoso presidente Recep Tayyip Erdogan, há 22 anos no poder.Nos últimos meses,. Entre eles está Ekrem Imamoglu, o popular ex-presidente da câmara de Istambul, principal candidato do CHP para as próximas presidenciais, detido desde março e acusado de corrupção à frente da autarquia da maior metrópole turca.