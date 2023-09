Justin Trudeau acusa Índia de estar envolvida em homicídio de líder sikh

. Era um dos defensores da independência do Calistão, na região indiana do Punjab, eAs acusações de Trudeau surgem num contexto de más relações do Estado indiano com a comunidade sikh. Nijjar era considerado um “terrorista” pela Índia e o seu grupo de apoiantes é separatista.

Justin Trudeau levantou dúvidas a Narendra Modi na cimeira do G20, em Deli, e desde então as relações entre os dois países têm sido marcadas por tensão.

, disse Justin Trudeau no Parlamento canadiano, na segunda-feira.. “Pedimos ao Governo canadiano para tomar ações efetivas e legais contra elementos anti-Índia que operam no seu território”, disse o ministro indiano dos Negócios Estrangeiros, Subrahmanyam Jaishankar.“Continuo a pedir firmemente ao Governo da Índia que aja em cooperação com o Canadá para resolver a situação”, pediu Trudeau, explicando que a homicídio de Hardeep Singh Nijjar deixou muitos canadianos revoltados e receosos da sua segurança.Um porta-voz da comunidade sikh na Colúmbia Britânica disse à BBC que havia sentimentos de frustração e apreciação após os comentários de Justin Trudeau., explicou Morning Singh.

A comunidade sikh no Canadá foi um dos pontos mais discutidos entre Modi e Trudeau na última cimeira do G20, com a Índia a acusar o Canadá de apoiar atividades terroristas contra o Estado indiano.

Na sequência de tensões entre os dois países, o Canadá anunciou a suspensão de um acordo comercial com a Índia.Nijjar é a terceira figura destacada da comunidade sikh a morrer nos últimos meses., capital do Punjab paquistanês.