Kaja Kallas admite que Stoltenberg continue na NATO apesar de outros fortes candidatos

A primeira-ministra da Estónia admite uma nova extensão do mandato do atual secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, à frente da Aliança Atlântica, embora reconheça outros "fortes candidatos" à sucessão.