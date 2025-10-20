Kaja Kallas critica escolha de Budapeste para encontro entre Trump e Putin

"A Rússia é o agressor e a Ucrânia é a vítima. Portanto, pressionar a Ucrânia como vítima não é a abordagem correta, não só para a Ucrânia, mas também para a segurança europeia e global, porque se a agressão der resultados, serve como um convite para a utilizar também noutros locais", disse Kaja Kallas.







Kaja Kallas garantiu que os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 não concordam que a pressão seja feita sobre Kiev e garantiu também que a escolha de Budapeste, para um encontro entre Trump e Putin, não é feliz.