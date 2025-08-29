Kaja Kallas diz que "Putin anda a troçar com os esforços de paz"
Reuters
Kaja Kallas, Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, afirma que o presidente russo "anda a troçar com os esforços de paz" e é preciso "aumentar a pressão", pois é a única forma de "eles" entenderem.
Palavras de Kaja Kallas à chegada a Copenhaga para um encontro dos ministros da Defesa europeia onde se vai discutir o apoio à Ucrânia e à industria de defesa do país.
Um mês a contar de ontem quando os países da união decidiram acionar de novo as sanções contra Teerão.
As negociações com o Irão, sobre o programa nuclear, passam hoje também pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque.