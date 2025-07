Kallas lamenta rejeição de novo pacote de sanções da UE contra a Rússia

"Estou muito triste que não tenhamos chegado a um acordo hoje", disse Kaja Kallas, em conferência de imprensa no final de uma reunião ministerial, em Bruxelas.

A alta-representante para a diplomacia da UE disse, no entanto, que a Comissão Europeia "está próxima de dar à Eslováquia as garantias" exigidas para aprovar o 18.º pacote de sanções.

"A bola está agora do lado da Eslováquia, precisamos de concluir este processo, já passaram dois meses", criticou.

Kallas insistiu que a UE "vai continuar a apertar" com a Rússia, "até que a única opção seja parar com a guerra".

"As negociações estão a decorrer há algum tempo. A presidente da Comissão Europeia enviou uma carta ao primeiro-ministro [da Eslováquia] [...] e até agora parecia que estava tudo a correr bem, não sei o que é que aconteceu entretanto", comentou a ex-primeira-ministra da Estónia.

O Governo de Bratislava está contra a proposta de cortar definitivamente com a importação de gás russo a partir de 2028. Para a Eslováquia, a decisão vai prejudicar a economia do país.

Ainda no tema da Ucrânia e sobre a posição do Presidente dos Estados Unidos, Kallas disse que gostava "de ver os EUA a partilhar os esforços".

Em causa estão as declarações de Donald Trump, na segunda-feira, sobre a disponibilização dos sistemas de defesa antiaérea MIM-104 Patriot, produzidos nos EUA.

No final de um encontro com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, Trump disse que os EUA iam enviar mais sistemas de defesa antiaérea com a condição de que fossem os países europeus a pagar.