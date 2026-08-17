Kallas quer aumentar em um terço número de entidades russas sancionadas

"Para este outono, proponho a lista de sanções mais ambiciosa desde o início da guerra. Assim que forem adotadas, estas medidas aumentarão imediatamente em um terço o número total de entidades russas sancionadas", indicou a diplomata na edição de hoje do jornal.

Kallas assegurou que desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, "as sanções da UE já custaram muito caro à Rússia, privando a sua máquina de guerra de mais de 1 bilião de euros".

A União Europeia já adotou 21 pacotes de sanções contra a Rússia desde o início da guerra, visando atualmente quase 3.000 pessoas e entidades, segundo a Comissão Europeia.