Kamala Harris e o sonho de lutar pelo povo americano. Quem é e o que defende a rival de Trump?

“Tal como fez durante toda a sua vida, Kamala Harris está a candidatar-se à Presidência para lutar pelas pessoas e construir uma economia que proporcione estabilidade, segurança e oportunidades a todos os americanos - para hoje e para a próxima geração”, lê-se no site da sua campanha eleitoral.



Filha de Shyamala Gopalan, natural da Índia e investigadora num laboratório de estudos do cancro da mama, e de Donald J. Harris, vindo da Jamaica para os Estados Unidos para estudar Economia, Kamala nasceu a 20 de outubro de 1964 em Oakland, no Estado da Califórnia.



Os seus pais imigrantes eram defensores dos direitos civis, pegadas que a filha acabou mais tarde por seguir. “[A minha mãe] era forte, corajosa, uma pioneira na luta pela saúde das mulheres. Ensinou-nos a nunca nos queixarmos acerca de injustiças, mas sim a fazer algo em relação às mesmas”, partilhou Kamala numa das ocasiões em que relembrou Shyamala.



Um dos focos de controvérsia nesta campanha presidencial diz respeito à descendência da candidata, com Donald Trump a questionar se “é indiana ou é negra”.



“Não sabia que ela era negra até há uns anos atrás, quando de repente se tornou negra, e agora quer ser conhecida como negra. Portanto, não sei: é indiana? É negra?”, questionou o republicano numa convenção em julho.



Kamala Harris tinha já partilhado que cresceu ligada à sua herança indiana, juntando-se à mãe nas suas visitas ao país natal. No entanto, contou ter sido envolvida na cultura negra ao longo da vida e educada para ser “uma confiante e orgulhosa mulher negra”, honrando as raízes paternas.







De procuradora a senadora a vice-presidente

Kamala Harris é casada desde 2013 com Doug Emhoff, que tem dois filhos de um casamento anterior. Os enteados deram-lhe a alcunha de “Momala”, junção da palavra “mom” (mãe) com o nome Kamala.

A pronúncia do nome “Kamala” tornou-se outro tópico de controvérsia durante a campanha presidencial. A candidata explicou que se pronuncia “cama-la”.

Vice-presidência focada nos direitos das mulheres





Kamala Harris em 2022, numa reunião com prestadores de cuidados de saúde sobre direitos reprodutivos. Foto: Mandel Ngan - AFP

As propostas para os norte-americanos



“Consegue lembrar-se de alguma lei que dê ao Governo o poder de tomar decisões acerca do corpo masculino?”, perguntou Kamala ao juiz conservador do Supremo Tribunal Brett Kavanaugh, em 2018.

Quer ainda reforçar a Segurança Social, “assegurando que as pessoas que trabalharam toda a sua vida possam reformar-se com dignidade”.

Harris estudou Ciências Políticas e Economia na Universidade de Howard, seguindo depois Direito na Universidade da Califórnia.“Ainda jovem,depois de uma amiga próxima lhe ter confidenciado que estava a sofrer abusos em casa”, lê-se noda campanha.O seu primeiro cargo de destaque foi enquanto vice-procuradora, entre 1990 e 2004, período durante o qual se especializou em casos de abuso sexual de crianças. Ao longo desses 14 anos, Harris acusou os suspeitos um a um, vincando que “existem crimes, e existem problemas de crimes”.Em 2004 venceu a eleição para, “passando a abordar questões como a violência doméstica e a violência com armas de fogo, aumentando a taxa de condenação para violadores e assassinos e criando programas inovadores para garantir que os infratores de baixo risco e não violentos não voltassem a cometer crimes e pudessem retomar as suas vidas”, refere a campanha da candidata, que se destacou ainda por lutar pela causa LGBTQ+.Neste período, porém, foi alvo de duras críticas devido à sua posição quanto à pena de morte. Mesmo antes de ser eleita, Kamala já tinha dito opor-se à pena capital. Mas quando, enquanto procuradora, disse que, gerou uma revolta no mundo político que levou vários democratas a distanciarem-se de si.Em 2011, tornou-se a primeira mulher e a primeira pessoa negra a sentar-se no lugar de. Durante os seis anos no cargo, “reprimiu as organizações criminosas transnacionais que traficavam drogas e migrantes vulneráveis através da fronteira”.Além disso, “enfrentou os grandes bancos e responsabilizou-os por terem atacado os proprietários de casas, ganhando 20 mil milhões de dólares para os americanos que estavam prestes a perder as suas habitações devido à Grande Recessão”.Entrou mais ativamente na cena política americana, altura em que defendeu legislação para aumentar os salários e reduzir os custos para as famílias, especialmente na área da Saúde. Tomou ainda medidas de combate à crise climática e criou um programa “que investiu milhares de milhões de dólares para expandir o acesso ao capital a pequenas empresas e empresários em comunidades carenciadas”, refere a campanha.Em 2019, pouco depois de publicar o livro de memórias, Kamala Harris anunciou a intenção de concorrer às eleições presidenciais de 2020. No entanto, acabou porApesar da desistência, permaneceu uma figura de destaque, ganhando especial atenção em 2020, quando insistiu numa reforma judicial após a morte do cidadão afro-americano George Floyd às mãos da polícia.A 20 de janeiro 2021,, tomando posse como braço direito de Joe Biden. Desde então, trabalhou para “promover oportunidades, lutar pelas famílias e proteger as liberdades fundamentais em todo o país”, destaca a Casa Branca.Durante estes últimos anos representou os Estados Unidos no estrangeiro, viajando para mais de 20 países e reunindo-se com mais de 150 líderes mundiais para reforçar alianças.Desde que o direito constitucional ao aborto, conhecido como Roe v. Wade, foi revertido, Kamala tem manifestado o desejo de“Liderou a luta pela liberdade das mulheres de tomarem decisões sobre os seus próprios corpos, pela liberdade de todos viverem a salvo da violência das armas, pela liberdade de votar e pela liberdade de beber água potável e respirar ar puro”, acrescenta a Administração Biden.“Parceira de confiança do presidente Joe Biden”, o trabalho de Kamala na área da economia “levou à criação de mais pequenas empresas num período de dois anos do que durante qualquer outra Administração anterior”.Como vice-presidente, foi também atribuída a Kamala Harris a tarefa de dar resposta às causas do problema da crescente presença de imigrantes na fronteira com o México. Foi, no entanto, alvo de críticas por não obter progressos suficientes.Harris também supervisiona o primeiro Gabinete de Prevenção da Violência Armada da Casa Branca, trabalhando para “enfrentar a epidemia de violência armada”.Em julho deste ano, aconteceu o que muitos previam.e, após uma enorme pressão vinda de todas as direções, desistiu da corrida.Kamala Harris, a sua vice, foi a escolhida pelo Partido Democrático para o substituir. No mês seguinte, Harris anunciou Tim Walz, governador democrata do Estado do Minnesota, como o seu vice-presidente em caso de vitória.A candidata “acredita num futuro em que cada pessoa tem a oportunidade não só de sobreviver, mas de progredir”, menciona a sua campanha. “Ela sabe que os preços ainda são demasiado elevados e,”.Defensora dos direitos reprodutivos das mulheres, Kamala Harris promete proteger o acesso das mesmas a cuidados de saúde e avançar com uma nova lei que garanta o direito ao aborto em toda a nação.“Quando o Congresso aprovar uma lei que restabeleça as liberdades reprodutivas, como presidente dos Estados Unidos, eu vou assiná-la”, assegurou num comício em Atlanta, Geórgia.No discurso na Convenção Nacional do Partido Democrático, em agosto, Kamala deu enfâse à liberdade das mulheres e acusou Donald Trump e outros republicanos de serem os arquitetos de um plano para pôr fim ao acesso ao aborto.No mesmo discurso, anunciou os planos para atribuir apoios nos empréstimos à habitação para quem compra a primeira casa, um crédito fiscal para os pais de recém-nascidos e a proibição de preços excessivos nos bens alimentares, para ajudar a combater a inflação.Assegurou ainda que,. No passado, defendeu também uma subida significativa dos impostos das grandes empresas, para que “os ricos paguem a sua parte justa”.No campo da imigração, Harris acredita que “deve haver consequências” para as pessoas que atravessam a fronteira ilegalmente. Enquanto vice-presidente, ajudou a angariar três mil milhões de dólares para financiar investimentos regionais destinados a incentivar os residentes a permanecerem nos seus países de origem.Durante a campanha eleitoral, reiterou o seu apoio ao projeto de lei interpartidário sobre segurança fronteiriça que, a ser aprovado,O uso de armas é outro tema sempre quente nos Estados Unidos e Kamala Harris tem vindo a defender regulações para garantir a segurança. Não é, no entanto, contra o uso de algumas armas, e admitiu no frente-a-frente com Trump que tanto ela como o seu escolhido para a vice-presidência, Tim Walz, as possuem.“Não vamos tirar as armas a ninguém”, declarou. Uma semana depois, numa entrevista a Oprah Winfrey, disse:A democrata promete também pressionar as empresas de seguros de saúde que considera “gananciosas”, obrigar as grandes farmacêuticas a reduzir os preços dos medicamentos e eliminar milhares de milhões de dólares de dívidas médicas dos americanos.No clima, defende que. Quer ainda baixar os custos da energia doméstica e responsabilizar os maiores poluidores, de modo a garantir “ar e água limpos”.A nível das relações internacionais, nomeadamente dos grandes conflitos em curso, Kamala já prometeu apoiar a Ucrânia “durante o tempo que for preciso” e tem defendido uma solução de dois Estados, israelita e palestiniano, vincando a necessidade de pôr fim à guerra em Gaza.No discurso na convenção democrata, comprometeu-se, se for eleita presidente, a procurar “, a libertação dos reféns [do Hamas], o fim do sofrimento em Gaza, à segurança, à liberdade e à autodeterminação”.