Kane Tanaka. A pessoa mais velha do mundo completou 119 anos

A japonesa foi reconhecida pelo Guiness Book of Records como a pessoa mais velha do mundo em 2019, quando Kane Tanaka tinha 116 anos. Em 2020, com 117 anos, Tanaka atingiu o recorde absoluto de idade no Japão.



Dois anos depois, a japonesa celebrou o seu 119º aniversário numa casa de repouso em Fukuoka, no sudoeste do Japão, e mostrou-se determinada a celebrar o 120º. Nascida em 1903 – ano em que se realizou a primeira Volta a França – Tanaka viveu durante cinco reinados imperiais japoneses.



Tanaka faz parte de um grande e crescente grupo de centenários japoneses, num país que é considerado uma "nação envelhecida". Numa estimativa divulgada em setembro, o Ministério da Saúde japonês anunciou que o país tinha atingido um recorde de 86.510 pessoas com 100 anos ou mais, o que representa um aumento de 6060 em relação ao ano anterior.



As mulheres constituem a maior parcela dos centenários japoneses, sendo que os homens representam pouco mais de dez mil, segundo o Ministério da Saúde. Em 1963, ano em que foi realizada a primeira estimativa, o Japão tinha apenas 153 centenários. Em 1998, o número disparou para mais de dez mil.



Paralelamente, a esperança média de vida no Japão também atingiu um recorde, situando-se nos 87,74 anos no caso das mulheres e nos 81,64 anos nos homens.



Por sua vez, o número de jovens está a diminuir, face às tentativas falhadas do Governo de reverter a baixa taxa de natalidade do país. Números oficiais mostram que no início do novo ano, 1,2 milhões de japoneses tinham completado 20 anos, o que corresponde a uma queda de 40 mil em relação ao ano anterior e ao menor número desde que existem registos, isto é, desde 1968.