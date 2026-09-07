Katmandu sobe para 1.355 número de mortos e mantém quase cinco mil desaparecidos

Milhares de equipas de resgate continuam a tentar encontrar sobreviventes, quase duas semanas após a enxurrada devastadora nos Himalaias provocada pelo colapso de um glaciar.

O número de mortos aumentou em 14 em relação a domingo, de acordo com o mais recente relatório da Autoridade Nacional para a Redução e Gestão do Risco de Catástrofes, publicado com dados até às 11:00 (06:15 em Lisboa).