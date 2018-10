Kavanaugh. Relatório policial revela luta num bar em 1985

RTP02 Out, 2018, 19:11 | Mundo

O incidente aconteceu em setembro de 1985, na altura Kavanaugh ainda era aluno na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. De acordo com o relatório policial a que o jornal The New York Times teve acesso, o juiz foi acusado de ter atirado cubos de gelo a outra pessoa num bar em New Haven, Estado de Connecticut.



Charles Ludington, antigo colega de Kavanaugh na Universidade de Yale, emitiu um comunicado a descrever o episódio. De acordo com a sua explicação, o grupo de amigos entrou num bar, depois de um concerto da banda UB40, e ficou a olhar para um homem que acreditavam ser o vocalista da mesma banda. O individuo terá reparado nos olhares e respondeu com insultos. Foi nesse momento que se deu o confronto que obrigou à intervenção policial.



Esta informação chega numa altura em que o juiz está a ser acusado por várias mulheres de abuso sexual ainda enquanto era estudante. O seu problema com o álcool é um tema recorrente no julgamento, sendo que muitas das alegadas vítimas mencionam o seu estado altamente embriagado na altura das agressões, assim como o seu comportamento agressivo sempre que bebia demasiado.



O destaque dado a este incidente explica-se, sobretudo, por contrariar o testemunho que o juiz deu aos legisladores na sua última audiência, a semana passada, quando Kavanaugh desvalorizou os seus hábitos de bebida, dizendo que por vezes bebeu “demasiadas cervejas”, mas que não bebia ao ponto de ter perturbações comportamentais.



O juiz federal apresentou-se perante o Comité Judiciário do Senado, na quinta-feira, depois de Christine Ford, uma investigadora de psicologia, ter acusado Kavanaugh de ter tentado violá-la numa festa, no princípio dos anos 80.