Kazuo Ishiguro recebe Nobel da Literatura 2017

Foto: Stephen Hird - Reuters

Para José Viegas esta escolha da Real Academia é de alguma forma discreta e pequena, quando comparada com outros nome que estão na lista mundial, como António Lobo Antunes, Jorge Luís Borges entre muitos outros.



“Há aqui um sentimento de injustiça, mas o Nobel existe também para ser polémico.”



O romancista Kazuo Ishiguro nasceu em Nagasaki, Japão e aos seis anos emigrou com a família para a Inglaterra. Na adolescência sonhava ser um músico tendo atuado em vários clubes e realizado várias gravações. Não tendo futuro com a música dedicou-se à escrita.



Ishiguro define-se como sendo um escritor que deseja escrever novelas internacionais.



Antes de escrever os seus aclamados romances, Ishiguro publicou vários contos e artigos em revistas, na década de 1980.



Entre os livros traduzidoe em português encontramos por exemplo os 'Despojos do dia; Inconsolados; Nunca me abandones e o Gigante enterrado'.



A sua obra foi traduzida em mais de 28 países.