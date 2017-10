Kevin Spacey implicado em escândalo de assédio sexual

Inês Geraldo - RTP30 Out, 2017, 11:48 | Mundo

No último mês, a imprensa norte-americana encheu-se de manchetes sobre a conduta sexual de Harvey Weinstein ao longo de três décadas. O produtor cinematográfico foi acusado por mais de 40 mulheres de assédio sexual e até de violação. Outros nomes começaram a ser envolvidos, com várias mulheres a contarem a sua história.



Agora é a vez de Kevin Spacey. O ator de House of Cards, um dos mais bem pagos da televisão norte-americana, foi acusado pelo também ator Anthony Rapp de o ter seduzido, quando este tinha apenas 14 anos.



De acordo com o ator que agora figura na série Star Trek: Discovery, ele e um amigo foram convidados por Kevin Spacey para um espaço noturno e dias depois o ator convidou Rapp, na altura com 14 anos, para uma festa no seu apartamento em Manhattan.



No relato ao BuzzFeed News, Anthony Rapp explicou que se sentia aborrecido por não conhecer ninguém na festa e fechou-se num quarto a ver televisão; pouco depois viu Kevin Spacey à porta a olhar para ele.



“Ele ficou parado à porta, como que a balançar-se. A primeira impressão que tive foi que estava embriagado… pegou em mim como os noivos pegam nas noivas. Mas eu não saí logo, porque só pensava o que é que se está a passar?. E depois ele deitou-se em cima de mim”, explicou o ator de 46 anos.



Em 2001, o ator que fez carreira na Broadway contou a experiência a uma revista, mas sem mencionar o nome de Kevin Spacey. Anthony Rapp disse que à medida que o sucesso do ator de House of Cards crescia, a sua revolta também. “O meu estômago anda às voltas”, diz o ator, ao explicar o que sente cada vez que vê Kevin Spacey.

As desculpas de Kevin Spacey

Numa nota publicada no Twitter, Kevin Spacey desculpou-se pelas suas ações. O ator de 58 anos disse não se lembrar do encontro por ter “sido há mais de 30 anos”.





“Se me comportei como ele diz, então devo-lhe o pedido de desculpas mais sincero pelo que foi um comportamento inapropriado e lamento pelos sentimentos que ele diz ter tido durante todos estes anos”.Kevin Spacey não nega o acontecimento e, após o pedido de desculpas a Anthony Rapp, revelou que é homossexual.“Esta história deu-me coragem para lidar com outros aspetos da minha vida. Aqueles que me são mais próximos sabem que na minha vida tive relações com homens e mulheres. Amei e tive relações amorosas com homens toda a minha vida e agora decido viver a minha vida como um homem gay”, pode ler-se na nota nas redes sociais.Apesar de tentar retratar-se da denúncia de Anthony Trapp, Kevin Spacey está a ser alvo de muitas críticas, por tentar desculpar um caso de assédio sexual com a sua orientação sexual.