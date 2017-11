Kevin Spacey procura tratamento após acusações de assédio sexual

Inês Geraldo - RTP02 Nov, 2017, 17:40 | Mundo

Depois de terem sido realizadas as primeiras denúncias por Anthony Rapp, ator da série Star Trek: Discovery, Staci Wolfe, representante de Kevin Spacey, revelou que o ator está à procura de tratamento.



“Ele está a levar o tempo necessário para ser avaliado e receber tratamento”, disse Wolfe. Apesar de revelar a vontade de Kevin Spacey, não foi especificado qual o tipo de tratamento que ator de House Of Cards vai realizar.



Acusado por Anthony Rapp de assédio sexual, Kevin Spacey dirigiu um pedido de desculpas ao ator, agora com 46 anos, revelando que não se lembra do incidente e lamentando o facto de Rapp ter vivido com esse episódio durante vários anos.



Na mesma nota, Kevin Spacey assumiu ser homossexual, o que lhe tem valido várias críticas de muitos quadrantes, que acusam o ator de tentar escamotear um caso de assédio sexual com a orientação sexual.

Novas acusações contra o ator

Agora Kevin Spacey volta a ser alvo de novas acusações, por Tony Montana e Roberto Cavazos, ambos ligados à indústria cinematográfica.



Montana, um realizador norte-americano, revelou que Kevin Spacey o abordou com uma conduta inapropriada num bar, no ano de 2003. O incidente teve lugar em Los Angeles, numa altura em que já contava com 30 anos.



Roberto Cavazos, ator mexicano, também denunciou as ações de Kevin Spacey, enquanto este era diretor artístico do teatro Old Vic, em Londres. O mexicano relembrou que o ator de 58 anos tentava constantemente molestar atores mais novos.



Com novas informações a virem a público, a produção de sucesso House of Cards, série da plataforma Netflix protagonizada por Kevin Spacey, vai chegar ao fim na sua sexta temporada. Fontes próximas do projeto garantem no entanto que o fim da série já estava decidido há algum tempo.



Nos últimos dias, Dustin Hoffman e Brett Ratner também foram acusados por várias mulheres de assédio sexual.